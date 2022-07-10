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Yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu.

- Yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu

İZMİR - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yavrusu ölü doğan yunus kendini karaya vurdu. Vatandaşların denize girerek engellemeye çalıştığı olayda yunus kurtarılamadı.

Olay öğle saatlerinde Güzelbahçe sahilinde meydana geldi. İddiaya göre doğum yapan yunusun yavrusu ölü doğdu. Yunus, bunun üzerine kendisini kayalıklara vurarak suyun üstüne çıkmaya çalıştı. Yunusu kurtarmak için ise vatandaşlar seferber oldu. Asker emeklisi olduğu ileri sürülen iki dalgıç denize girdi. Yunusu kurtarmak için dalgıçlar uzun uğraş sarf ederken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kendisini kayalıklara vuran yunus, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyıya vuran yunus, bölgeye gelen ekipler tarafından sahilden kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Barış - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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