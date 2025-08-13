Yavru Köpeğin Annesinin Acısı Yürek Burktu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yavru köpeğe otomobil çarptı. Kazada telef olan köpeğin başından annesinin saatlerce ayrılmaması yürek burktu.

Geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa ilçe merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan yavru köpeğe bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan yavru köpek telef oldu. Yavrusunu kaybeden anne köpek, uzun süre başında bekledi. Anne köpeğin saatlerce yavrusunun başından ayrılmaması ise yürek burktu. Olay yerine gelen ekipler, ölen yavru köpeği bulunduğu yerden kaldırdı. - ARTVİN