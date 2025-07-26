Yavru köpeğe sopayla defalarca vurdu

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik Köyü'nde dün akşam saatlerinde bir kişi, sopayla yavru köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İmranlı Belediyesi ekipleri köye giderek yaralı köpeği koruma altına aldı.

SOPAYLA DÖVÜLEN YAVRU KÖPEKTE KIRIK VE İÇ KANAMA VAR

Hayvansever bazı gönüllüler tarafından belediyeden teslim alınan köpek, il merkezindeki bir veterinere getirildi. Tedavi altına alınan köpeğin bazı yerlerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri köpeğe şiddet uygulayan kişinin köyde yaşayan K.C., olduğunu belirledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yavru köpeğe şiddet uygulayan K.C.'ye, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da hakkında yasal işlem başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Sivas Valiliği de açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Söz konusu olay, ilimiz İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde meydana gelmiş olup, elindeki sopayla köpeğe defalarca vuran K.C. isimli şahıs, jandarma ekiplerimiz tarafından kısa sürede tespit edilerek hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Söz konusu şahsa 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından da yasal işlem başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan yavru köpek, gece saatlerinde İmranlı Belediyesi ekiplerince koruma altına alınmış, ardından hayvansever bazı gönüllüler tarafından sağlık durumu yakından takip edilmek üzere il merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine sevk edilmiştir. Hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında durmaya; doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkını korumaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.