Yavru kediye çifte kurtarma operasyonu

Kedi kurtarmaya giden itfaiye ekipleri kedinin gazabına uğradı

Bir esnafın aracının motoruna giren yavru kedi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

BURSA - Bursa'da önce esnaf sonra da itfaiye ekiplerinin seferber olduğu yavru kediyi, annesi kurtardı. Çıkması için süt ve ciğer verilen kedi annesinin sesini duyunca çıktı, fakat panikleyip bu kez de kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerinin aracının içine girdi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre esnaflardan Erol Dipçi, park halindeki aracından yavru bir kedi sesi geldiğini bir müşterisinin söylemesiyle duydu. Aracının kontrol eden Dipçi, motor kısmına kedi girdiğini fark etti. Bir süre yavru kediyi çıkarmak için uğraşan esnaf başarılı olamayınca da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi çıkarmak için bir seferber oldu. Araçtan çıkmayan yavru için itfaiye ekipleri farklı bir yöneteme başvurdu. Çevredeki bir kasaptan ciğer alan ekipler, ciğeri aracın ön kısmına bıraktı. Bir süre sonra ciğeri yemeye gelen anne kedinin sesini duyan yavru, girdiği yerden çıktı. Annesiyle birlikte ciğeri yiyen yavru kedi etrafındaki kalabalığı fark edince tekrar kaçarak bu kez de itfaiye aracının motoruna girdi. Ekiplerin ciğerli müdahalesine bu kez yanıt vermeyen yavru, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu girdiği motor kısmından çıkarak hızla kaçtı.

Aracını park ettikten sonra çevre esnafın uyarısıyla aracına kedi yavrusu girdiğini öğrenen ve itfaiye ekipleriyle birlikte ciğer vererek yavru kediyi aracından çıkarmayı başaran esnaf; "Bijuteri sahibi abla bizi uyardı. Yaklaşık bir saat uğraştık. Bir süre sonra itfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Ciğer verdik ve annesini getirdik. Annesiyle ciğeri yedikten sonra bu kez itfaiye aracına girdi. Ekiplerin 10 dakikalık uğraşı sonrası çıktı ve kurtuldu" diye konuştu.