Yavru karaca restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı

Malatya'da bulunan Su Sesi kır restoranında kayda geçen görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Yemek yiyen müşterilerin masasına ormanlık alandan gelen bir karaca atladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

RESTORANA SÜRPRİZ MİSAFİR

Yemek yemek için masaya oturan 2 kişi siparişlerini verdikten sonra beklemeye başladı. Yemekler geldikten sonra ikilinin masasına davetsiz bir misafir uğradı.

MASAYI BİRBİRİNE KATTI

Ormanlık alandan sıçraya sıçraya gelen yavru bir karaca masanın tam ortasına zıpladı. Karşısında insanları görünce korkan karaca yeni bir hamle yaparak masadan atlayarak uzaklaştı. Ancak o sırada masada bulunan her şeyi yere saçan hayvan ortalığı birbirine kattı.

MÜŞTERİLER HİÇ TEPKİ VERMEDİ

O görüntüleri izleyenler hayrete düşerken masada oturan müşteriler ise tepkisiz bir şekilde olan biteni sadece izlemekle yetindi. Yaşananları çok normalmiş gibi karşılayan ikilinin o anları, yavru karacanın yaptıklarından daha fazla dikkat çekti. Yüzlerde tebessüm oluşturan olaydan geriye ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.