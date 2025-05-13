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Yatarak Motosiklet Kullanan Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

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Nevşehir'de yatarak motosiklet süren sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Sosyal medyada paylaşılan videolar sonrası sürücüye 6 bin 300 Lira ceza kesildi.

Yatarak motosiklet kullanan sürücünün ehliyeti iptal edildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yatarak motosiklet süren sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edildi.

Olay Nevşehir Gülşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 AET 804 plakalı motosiklet sürücüsü M.C.; hem kendi can güvenliğini, hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye sokarak motosiklet üzerinde yatarak ilerledi. Sürücü bu hareketlerini videoya çektirip sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü kısa sürede yakalandı.

Sürücü M.C.'ye çeşitli maddelerden 6 bin 300 Lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücünün ehliyeti de süresiz iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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