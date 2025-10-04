Yatalak Kadın Yatağında Ölü Bulundu

Haberler

Aydın'ın Efeler ilçesinde 55 yaşındaki yatalak Sebahat Çetin, yatağında ölü bulundu. Eşi, uyandıramadığı kadının ölümünü 112 Acil'e bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 55 yaşındaki yatalak Sebahat Çetin, yatağında ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi Çankaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın 3. katında yaşayan ve yatalak olan Sebahat Çetin'i eşi H.Ç., sabah saatlerinde uyandıramadı. H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sebahat Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
