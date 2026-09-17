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Yatağan’da minibüs garaja çarptı: 4 öğrenci yaralandı

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Yatağan’da minibüs garaja çarptı: 4 öğrenci yaralandı
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde park halindeki minibüsün el freninin boşalması sonucu hareket ederek bir evin garajına çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 öğrenci yaralandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde park halindeki minibüsün el freninin boşalması sonucu hareket ederek bir evin garajına çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 öğrenci yaralandı.

Kaza, Yatağan ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri taşıdığı öğrenilen minibüs park halindeyken el freninin boşalması sonucu hareket etti.

Kontrolden çıkan minibüs, bir evin garajına çarparak durabildi. Kazanın ardından minibüste bulunan 4 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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