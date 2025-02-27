Yatağan'da Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi'nde Alzheimer hastası 75 yaşındaki Cemile Kakkaç'tan gece saatlerinden bu yana haber alınamazken, jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonucunda yaşlı kadın ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre Cemile Kakkaç isimli alzheimer hastası kadın dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte keçi otlatmaya gitti. Ancak sürüdeki bir keçinin doğum yapması üzerine eşi, yavru keçiyi ahıra götürmek için Kakkaç'tan ayrıldı. Eşi döndüğünde, Cemile Kakkaç'ın keçileri otlattığı noktada olmadığını fark etti. Aile bireylerinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kadına ulaşabilmek için gece boyunca arama çalışmaları yürüttü. Ekiplerin uzun arama çalışmasının ardından yaşlı kadın ormanlık arazide sağ olarak bulundu. - MUĞLA