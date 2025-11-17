Yatağan'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tadilat için çıktığı çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesi'nde evinin çatısında tadilat çalışması yapan 47 yaşındaki A.K., dengesini kaybederek çatıdan düştü. Talihsiz adam, düşmenin etkisiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA