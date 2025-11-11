Haberler

Yatağan'da 15 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı

Güncelleme:
Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 15 yaşındaki Ö.K. ağır yaralandı. Olay, trafik ışıklarında yaya geçidinden geçerken gerçekleşti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Yatağan-Muğla karayolu üzerindeki Bozarmut Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki T. T. idaresindeki 20 AOZ 473 plakalı araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 15 yaşındaki Ö.K'ye çarptı. Kazada, 15 yaşındaki Ö.K. ağır şekilde yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
