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Karayolunda facianın eşiğinden dönüldü

Karayolunda facianın eşiğinden dönüldü
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Yatağan-Bodrum karayolunda seyir halindeki bir kamyondan düşen tonlarca ağırlığındaki mermer blok, yoğun trafikte faciaya yol açmadan ekipler tarafından kaldırıldı. Polis ve trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Yatağan-Bodrum karayolunda akşam saatlerinde seyir halindeki bir kamyondan düşen tonlarca ağırlığında mermer blok yola düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda ekipler, kaza yaşanmaması için adeta zamanla yarıştı. Mermer bloğun yoldan kaldırılması ile karayolu trafiğe açıldı.

Olay Yatağan-Milas Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonun taşıdığı tonlarca ağırlığındaki mermer blok kamyon seyir halindeyken büyük bir gürültü ile karayoluna düştü. Trafiğin de oldukça yoğun olduğu bir vakitte yaşanan olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması teselli kaynağı olurken, polis ekipleri yolda kaza yaşanamaması için tedbir aldı.

Yağışlı hava nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde trafiğe açık tutarak araç geçişlerini güvenli bir şekilde sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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