Yastıkta Kene Var Diye Yastık Yakan Kişi Orman Yangınına Sebep Oldu

Yastıkta Kene Var Diye Yastık Yakan Kişi Orman Yangınına Sebep Oldu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kene olduğunu düşündüğü yastığı yakan bir kişi, orman yangınına neden oldu. Yangın, 5 dönümlük orman alanının kül olmasına yol açtı ve olayda tutuklanan şahıs, yangının çıkış sebebini yastıktaki ateşin sıçraması olarak açıkladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "üzerinde kene var" diye yastık yakan bir kişi, orman yangınına sebep oldu. Olayda 5 dönümlük ormanlık alan kül olurken, şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde 29 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Mehmet B.'ye ait bağ evinde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alan zarar görürken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlandı.

Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, olay günü bağ evinde bulunan Özcan T. (31) gözaltına alındı. Özcan T.'nin ifadesinde, "Yastıkta kene olduğunu düşündüm, yastığı yaktım. Söndürüp bahçeye attım, sonra ne oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Yangının çıkış yeri olan bahçede yapılan incelemede ise yakılmış bir mangal bulundu. Yangının olay sırasında yakılan yastıktan sıçrayan ateş nedeniyle çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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