Yaşlı Kadının Evi Yangında Küle Döndü
Bursa'nın İznik ilçesinde tek başına yaşayan bir yaşlı kadının evi, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kadının evde olmadığı öğrenildi.
Yaşlı kadının tek başına yaşadığı ev yanarak kül oldu
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadının kaldığı ev çıkan yangında küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Kırıntı Mahallesi'nde yaşayan yaşlı kadının evinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda söndürdü. Yaşlı kadının ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa