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Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı

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İstanbul Sancaktepe'de yaşlı bir kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bugün bayram öyle mi?" yorumları yapıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde çekilen bir görüntü, görenleri derinden üzdü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir kadının çöp konteynerinin içine girerek yiyecek aradığı anlar yer aldı.

"BUGÜN BAYRAM ÖYLE Mİ?"

Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bugün bayram öyle mi?", "İçim acıdı", "Bu durumda olması hepimizin suçu", "Rabbim yardımcısı olsun inşallah" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yaşlı kadının çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüntü yürek dağladı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Iyi bayramlar, kadin muhtemelen özelin ayarladığı bir figüran olabilir diyorum

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Haber YorumlarıShef :

O kadar çok tiyatro oynandı ki bilemiyor insan. Tiyatroyu seven bir kitlemiz var ne de olsa.

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

hükümete sorsan İmamoğlu koydurmuştur o kadını oraya

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Haber Yorumlarıabdurrahman arslan:

Arkadaşlar bu kadın bir tiyatro. inananın çevremizde bazı insanlar kendisini acındırmak için yapıyor. Gerçek durumunu öğrendiğimizde yaziklar olsun diyorum

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben bu tip olaya çok şahit oldum videosunu çekecektim çekmeye utandım eğer birileri ortalıkta işlek yerlerde böyle çöp karıştırıyorsa büyük bir ihtimalle bunu algı için sizi kandırmak acındırarak sömürmek için yapıyordur fakat ben ücra köşede denk geldim işin kötüsü üç harfli marketler satılamaz duruma gelmiş ürünleri halka verdirtmiyor çalışan emir kulu yasak bizi işten atarlar diyor bu ahlaksızlık değilde nedir batılılar bu tarz ürünleri hayır kurumları aracılığıyla fakirlere veriyor

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Haber YorumlarıMahmut:

Yüzünü hiç göstermeden çekim yapmışlar gayet profesyonelce iş . kadın ve erkek olduğu da belli değil yaşlı genç olduğu da belli değil çünkü ortada net bir görüntü yok sadece insanların duygularıyla oynayıp ortalığı karıştırmak için güzel bir senaryo . yetkililerin ifşa etmesini bekliyoruz

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Haber Yorumlarıserhat:

Bu ihtiyaçtan olmayabilir çünkü bazı insanlar çöp karıştırmaya aşırı ilgi duyarlar çöpten ilgilendikleri bir şey bulduklarında hazine bulmuş gibi sevinirler

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Haber YorumlarıDemir Acer:

20 yaşındaki bir insan bile bu şekilde o yüksek konteynerde poz veremez, biraz objektif olun, hadi dilenci diyelim üst araması yapilsa cebinden sende bende olmayacak kadar para çıkar.

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Müşriklerden umudu kesin

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

suclu ulkenin yumurtasını abd ye satılmasına marketlerde ise halka pahali satılmasına izin veren yöneticilerdir seni sarayda yaşatan Bu halk ama sen halkin çıkarını korumak yerine tüccarın çıkarını Bu yetmiyor elinde gelse seni bir kaşık suda bogaca abd nin çıkarına göre hareket ediyorsun işin üzücü yani adamlar işlerine gelmiyor diye f35 i bize vermediler ama biz hep iste mültecilere izin vermeyecek işidi yok ederek hep batıya yaranmaya çalışıyoruz suan felakete doğru yürüyoruz cunku ulkede iyice adalete mantığa ters hareket edilmeye başlandi bu Allah in gazabına götürür

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