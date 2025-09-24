Haberler

Yaşlı Kadına Çarpan Sürücü Tutuklandı

Yaşlı Kadına Çarpan Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Pembe Şahinoğlu'na çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Pembe Şahinoğlu'na çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Beyköy mevkisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (41) yönetimindeki 09 RE 225 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pembe Şahinoğlu'na (70) çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Şahinoğlu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü İ.K., bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü

Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.