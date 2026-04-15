Tarlada görevlileri beklerken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hazine arazisinde tespit yapacak ekibi bekleyen 94 yaşındaki Mehmet Bulut, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ekiplerinin alanda yaptığı çalışmalarda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ekipleri Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 4 ayrı bölgede hazine arazilerinin korunması ve usulsüz kullanımların engellenmesi amacıyla saha tespit çalışması gerçekleştiriyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ekiplerinin Yağlılar bölgesindeki çalışmaları sırasında kendi kullanımındaki arazide ekiplerin tespit çalışması yapması için bekleyen Mehmet Bulut (94) kalp krizi geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
