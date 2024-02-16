Yaşlı adam evinde ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'da komşuları tarafından uzun süredir haber alınamayan 87 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Avşar'dan uzun süredir haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Evin içerisine giren polis ekipleri Ömer Avşar'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.