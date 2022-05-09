Yaşlı adam 20 metrelik kuyuda ölü bulundu

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşlı bir adam, evinin bahçesindeki yaklaşık bir buçuk metre genişliğinde 20 metre derinliğinde kuyuda ölü bulundu.

Olay, Akseki ilçesine bağlı Değirmenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Recep Özkan gece saat 01.00 sıralarında kuyuda bulunan Nail Akış (61)'dan ses gelmediği için 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimi sevk edildi. İtfaiye ekipleri halatlar ile yaklaşık bir buçuk metre genişliğindeki 20 metre derinliğindeki kuyuya indi. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı Nail Akış'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuyunun içerisinde kazı aletleri, toprak çekmek için çeki aletleri bulunduğu öğrenildi. Nail Akış'ın emekli orman muhafaza memuru olduğu ve Serik ilçesinde ikamet ettiği, bir süreden beri Değirmenlik Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilirken, ev sahibi Recep Özkan'ın ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Nail Akış'ın cesedi Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa