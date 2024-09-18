Yaşları 14 ya da 15! Akranlarını ortalarına alıp tekme tokat dövdüler
Manisa'da 14- 15 yaşlarındaki 2 kız, kendisiyle aynı yaşlardaki başka bir kızı aralarına alarak darp ettiler. Olaya tanıklık eden diğer kızlar ise cep telefonu kamerasıyla olan biteni saniye saniye kaydetti.
Manisa'da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü hayrete düşürdü. 14 ya da 14 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 kız, akranlarını ortalarına alarak acımadan dövdüler.
"YAPMAYIN" DESE DE DİNLEMEDİLER
Aldığı darbeler sonrası yere yığılan kız çocuğu "Yapmayın" diyerek feryat etse de kendisine saldıran kızları sakinleştiremedi. O anlar olaya tanıklık eden diğer kızlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.