Yaşları 14 ya da 15! Akranlarını ortalarına alıp tekme tokat dövdüler

Manisa'da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü hayrete düşürdü. 14 ya da 14 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 kız, akranlarını ortalarına alarak acımadan dövdüler.

"YAPMAYIN" DESE DE DİNLEMEDİLER

Aldığı darbeler sonrası yere yığılan kız çocuğu "Yapmayın" diyerek feryat etse de kendisine saldıran kızları sakinleştiremedi. O anlar olaya tanıklık eden diğer kızlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.