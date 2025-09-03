Yaşama Tutunan Patiler Derneği Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Yaşama Tutunan Patiler Derneğinin Gölbaşı'nın Oyaca Mahallesi'ndeki barınağı faal olarak çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında toplanan yardımları üzerlerine geçirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlenmişti. Özgünlü'nün eşi Tuna Boyacı ise firari sanık olarak dosyada yer alıyor. Dernek Başkanı Buket Özgünlü dosya kapsamında gözaltına alınırken bilirkişi heyetince hazırlanan raporda derneğin, 20 milyon lira zarara neden oldukları ortaya çıkmıştı.

'Mama alışverişinde sahte fatura'

Dosyada yer alan uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda dernekler mevzuatına göre yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" ödenebilmesi için genel kurul kararının gerekli olduğu ancak Yaşama Tutunan Patiler Derneğince genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesine hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği anlatıldı. Dosyada tanık olarak ifadesine yer verilen Ş.G, şüpheli Özgünlü'nün baktığı hayvanlar için mama bağışı kampanyası düzenlediğini, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura ettiğini, pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek bu iş karşılığında komisyon aldığını anlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında dernek başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet K. ve "Papağan Evi" isimli iş yerinin sahibi Ertan I., "görevi kötüye kullanma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından nöbetçi mahkemece tutuklandı. Özgünlü'nün eniştesi Evren K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

'İlk duruşmada tahliye edildi'

Ayrıca Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir barınakta hasta olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getiren dernek Başkanı Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özgünlü ve şoför Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle 38. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış ancak Özgünlü, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Derneğin Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oyaca Mahallesi'ndeki barınağında ise yüzlerce köpeğin bakımları yürütülüyor ve çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA