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Yaşam savaşı veren Naşit Özcan'dan kötü haber: Durumu kritik

Yaşam savaşı veren Naşit Özcan'dan kötü haber: Durumu kritik
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Yeşilçam'ın merhum ismi Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Özcan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Başarılı ismin son durumuna ilişkin açıklama yapan eşi Elif Hanım, "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik" diyerek ünlü ismin yaşam savaşı vermeye devam ettiğini duyurdu.

Son olarak Yargı dizisinde canlandırdığı Başsavcı Ertuğrul karakteriyle ekranlara damga vuran usta oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması nedeniyle sevenlerini büyük bir endişeye sürüklemişti. Uzun süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçının sağlık durumuna dair yeni bir açıklama geldi.

Yaşam savaşı veren Naşit Özcan'dan kötü haber: Durumu kritik

Sanatçının hayat arkadaşı Elif Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Özcan'ın sevenlerine bilgi verdi. Elif Hanım paylaşımında: "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah şifa versin korkmaya üzülüp telaş etmeye mahal yok vakti dolana ölene kadar hiç birimize hiç bir şey olmaz vakit gelince herkesin gideceği yer belli eğer amelin iyiyse fazla telaşlanmana gerek yok ama kul millet yetim hakkı yiyip devletin milletin malını çalıp çırpıp israf edip eşe dosta yandaşa peşkeş çekmişsen millete adaletsizlik hukuksuzluk zalimlik yapıp eziyet etmişsen sen istediğin kadar kendini öv nafile belki bu dünyada bir iki kişi kandırırsın ama yüce mevlamı kandıramazsın

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