Yaşam savaşı veren Naşit Özcan'dan kötü haber: Durumu kritik

Son olarak Yargı dizisinde canlandırdığı Başsavcı Ertuğrul karakteriyle ekranlara damga vuran usta oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması nedeniyle sevenlerini büyük bir endişeye sürüklemişti. Uzun süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçının sağlık durumuna dair yeni bir açıklama geldi.

Sanatçının hayat arkadaşı Elif Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Özcan'ın sevenlerine bilgi verdi. Elif Hanım paylaşımında: "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.