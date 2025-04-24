Yaşam savaşı veren Naşit Özcan'dan kötü haber: Durumu kritik
Yeşilçam'ın merhum ismi Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Özcan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Başarılı ismin son durumuna ilişkin açıklama yapan eşi Elif Hanım, "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik" diyerek ünlü ismin yaşam savaşı vermeye devam ettiğini duyurdu.
Son olarak Yargı dizisinde canlandırdığı Başsavcı Ertuğrul karakteriyle ekranlara damga vuran usta oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması nedeniyle sevenlerini büyük bir endişeye sürüklemişti. Uzun süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçının sağlık durumuna dair yeni bir açıklama geldi.
Sanatçının hayat arkadaşı Elif Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Özcan'ın sevenlerine bilgi verdi. Elif Hanım paylaşımında: "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.