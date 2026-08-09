Burdur'da 4,70 promil alkollü sürücüye 30 bin TL ceza

Burdur'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü 4,70 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın yaklaşık 10 katı alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Konak Mahallesi Zeytin Pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. idaresindeki 15 AT 012 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu. Sürücüye yapılan alkol kontrolünde 4,70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın yaklaşık 10 katı alkollü olduğu belirlenen H.Y.'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca çeşitli maddelerden yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücünün otomobili ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı