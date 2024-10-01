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Göz göre göre site ortasında parçalara ayırdı

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Maltepe'de sahibi tarafından tasmasız ve ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, site ortasında bir kediye saldırdı. Sahibinin güç yetiremediği köpek, kediyi paramparça ederken site sakinleri, dehşet içerisinde o anları kayda aldı. Köpeğin sahibinin "Ben buna ne yapabilirim" diyerek yardım istediği görüldü.

Olay, İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Sahibi tarafından tasmasız ve ağızlıksız olarak gezdirildiği belirtilen yasaklı ırk köpek, dolaştığı site içerisinde bir kediyi paramparça etti. Çevredeki vatandaşların yardımlarına rağmen kediyi, köpeğin elinden almayı başaramadılar. Bağırış çağırış içinde köpeğini çekmeye çalışan köpeğin sahibi, ağlayarak yardım istedi.

İstanbul Maltepe'de yaşayan site sakini, yasaklı ırk köpeğini ağızlıksız ve tasmasız gezdirirken köpeğin bir kediyi parçalamasına engel olmaya çalışırken dehşet dolu anlar yaşadı. Site sakinleri, bu durumu bir çok kez şikayet etmelerine rağmen sorunun bu hale gelmesine büyük tepki gösterirken köpek, kediyi parçalara ayırdı. Kediyi itekleyerek köpekten ayırmaya çalışan kişi başarılı olamayınca ağlama krizine girdi. Olay sonrası yasaklı ırk köpeğin kör olduğu öğrenildi.

"BUNUN BURADA NE İŞİ VAR"

Köpeğin kediyi parçaladığı anlar, diğer site sakinlerinin cep telefonlarına yansıdı. Olaydan sonra köpeğin sahibinin babasının geldiği ve "bunun ne işi var burada" diyerek kediyi gösterdiği görülürken çevredeki vatandaşlar adama tepki gösterdi. Olayın ardından köpeklerinin kör olduğunu farkeden baba ve kız, büyük panik yaşadı. Kediyi parçaladıktan sonra görme kaybı yaşayan köpek, sahipleri tarafından hastaneye götürülürken kedinin cansız bedeni parçalanmış şekilde yerde kaldı.

Göz göre göre site ortasında parçalara ayırdı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Hasan Öztürk:

besleme kardeşim.utanmadan bide ne yapabilirim diyor.ya besleme ya da o vahşi hayvanları çıkartırken ağızlık kullan.bende köpek besliyorum.üstelik yasaklı ırkta değil ama tasmayı hayatta açmam dışarda.hayvandır nihayetinde.sen ise pitbulu agizliksiz ve tasmasiz gezdiriyorsun.neyine güveniyorsun.kedi de can ama o onun yerine bi çocuğa saldirsaydi.düşüncesiz herif

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Tarafsız yorum:

uyutulsun!!

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Salim:

AĞLAYIP YARDIM İSTEYİCEĞİNE ONU BESLEMİCEN DALLAMA.......

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Sihirbazın Çırağı:

İtetaparlar yüzünden köpek terörü bitmiyor bir türlü. Köpeğinize, kedinize aldığınız mamalarda tavuk, dana, balık etleri var diğer hayvanları keserek tapındığınız hayvanlara yediriyorsunuz siz nasıl hayvan sever oluyor muşsunuz ? Tavuk hayvan değil mi ? Dana hayvan değil mi ? Balık hayvan değil mi ? İşinize gelince kediye köpeğe tapıyorsunuz işinize gelmeyince Danalı, Balıklı, Tavuklu, Hindili mamalarla tapındığınız kediyi köpeği besliyorsunuz, tam bir şarlatanlık bu.

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Hayri:

her şeyde olduğu gibi hiç bir şeyin sistematiği yönetmeliği yoktur bizde evde apartmanda bakılacak canlılar vardır asla ev şehir ortamına sokulmayacak olanları vardır artı köpeği canavar yapan bakıcısı dır her köpek mazlum insan sever hale getirilebilir sen kulağını jes kuyruğunu kes sürekli tut oğlum yakala kızım en yükseğe tırman ennhızlı koş kafasında olduğun zaman ona şehirde bakılmaz

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