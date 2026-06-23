Haberler

Bolu'da yabani salep toplayan 3 kişiye rekor ceza: 2 milyon 97 bin TL

Bolu'da yabani salep toplayan 3 kişiye rekor ceza: 2 milyon 97 bin TL
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, doğadan yasak olmasına rağmen 4,5 kg yabani salep toplayan 3 kişiye 'biyoçeşitliliği tahrip etmek' suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası kesildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toplanması yasak olan 4,5 kilogram yabani salep toplayan 3 kişiye, 'biyoçeşitliliği tahrip etmek' suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma birimi, ilçeye bağlı Çamlık köyü arazisinde koordineli denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında arazideki 3 şahsın, doğadan koparılması ve toplanması kesinlikle yasak olan yabani salep soğanı topladığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından, şahısların topladığı 4,5 kilogram yabani salebe, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere el konuldu.

Kişi başı 699 bin TL ceza

Olayın ardından bölgeye sevk edilen DKMP ekipleri tarafından şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. 3 şahsa, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan "Biyoçeşitliliği Tahrip Etmek" suçundan kişi başı 699 bin 245 TL olmak üzere, toplamda 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Edin Visca yuvaya geri döndü

Geri döndü! Süper Lig'de bu transferi konuşmayan kalmayacak
Kocasının katlettiği Helin'in nasıl öldürüldüğünü kuzeni anlattı

Helin'in nasıl katledildiğini kuzeni gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı

Sır gibi ölüm! Bu araçtan iki gencin cenazesi çıktı
Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

Binlerce kilometre öteden geldikleri Türkiye'de böyle yakalandılar
At yarışındaki görüntüler harekete geçirdi: Ata uygunsuz müdahaleye soruşturma

Bir insan bunu nasıl yapar? Vicdansızlığın da bu kadarı
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi