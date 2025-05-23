Yasak Hayvan Ticareti Operasyonu: 96 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi

Yasak Hayvan Ticareti Operasyonu: 96 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
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Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda, yasaklı hayvanları yasadışı yollarla getirip ticaretini yapan 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çeşitli türlerde 96 egzotik hayvan ele geçirildi.

Satışı yasak hayvanları kanuna aykırı yöntemlerle Türkiye'ye getiren ve çoğaltarak ticaretini yapan kişilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 96 egzotik hayvan ele geçirildi. Yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, ülkede satışı yasak olan hayvanları yasadışı yollarla getirerek çoğaltan ve ticaretini yapan kişilere yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya ve İzmir'de icra edilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli türlerde 21 egzotik yılan, 20 adet yılan yumurtası, 1 maymun, 4 sincap, 27 hamster cinsi fare, 26 'Gecko' cinsi kertenkele, 9 'Tarantula' cinsi örümcek 8 'Sultan ve Gökkuşağı' cinsi papağan ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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