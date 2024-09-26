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Yasak Aşk Cinayeti: Kapaklı'da Korkunç Olay

Yasak Aşk Cinayeti: Kapaklı'da Korkunç Olay
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, kalp krizi olarak bildirilen bir ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı. Bir kadın, yasak aşk yaşadığı kişiyle birlikte eşini telefon kablosuyla boğarak öldürdü. Polis olayın gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve çift adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilk başta kalp krizi olarak bildirilen ölüm, polis incelemesi sonrası cinayet olduğu belirlendi. Bir kadının yasak aşk yaşadığı kişiyle birlikte, eşi Şerafettin Sezer'i telefon kablosuyla boğarak öldürdüğü iddia edilirken ikili adliyeye sevk edildi.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün yaşanan ve ilk başta şüpheli bir ölüm olarak görülen olayın ardında, yasak aşk iddiasıyla işlenen korkunç bir cinayet çıktı. Z.S. (38), eşi Şerafettin Sezer'in (48) kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini iddia ederken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu bu ölümün ardında bambaşka bir iddia ortaya çıktı.

İddiaya göre, öğle saatlerinde işten eve yorgun dönen Şerafettin Sezer'in uykuya dalmasının ardından, eşi Z.S., yasak aşk yaşadığı iddia edilen U.G. ile birlikte hazırladığı kanlı planı devreye soktu. Hain planda Sezer, telefon kablosu ile boğazı sıkılarak öldürüldü. Daha sonra U.G. ile birlikte eşinin cansız bedeni başında saatlerce plan yapan Z.S., gece saat 23.00 sıralarında eşinin kalp krizi geçirdiğini ileri sürerek hastaneye başvurdu. Ancak polis ekiplerinin titizlikle yaptığı incelemeler sonucu Şerafettin Sezer'in boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Polis hızla harekete geçti, gerçek ortaya çıktı

Şerafettin Sezer'in ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, cinayete kurban gittiğini belirleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bildirdi. Özel ekip tarafından sabaha kadar süren sorgulamalarda Z.S. ve U.G.'nin cinayetin detaylarını itiraf ettikleri öğrenildi. Yapılan incelemede Z.S.'nin cinayetin ardından sosyal medya hesabını kapattığı da ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edildiler

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin telefon trafiğini de inceleyerek yasak aşk cinayetinin perde arkasını çözdü. Gözaltına alınan Z.S. ve U.G.'nin sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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