Haberler

Yasağa aldırmadılar, denize girdiler: 1 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Yasağa aldırmadılar, denize girdiler: 1 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denize girme yasağına rağmen serinlemek isteyen onlarca vatandaş dalgalı denize girdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize girme yasağına rağmen serinlemek isteyen onlarca vatandaş dalgalı denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Tekirdağ Valiliği tarafından Süleymanpaşa ilçesinde denize girilmesi yasaklanmasına rağmen, çok sayıda vatandaş yasağı dikkate almadı. Yüksek dalgaların etkili olduğu Kumbağ sahilde denize giren vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yüzmeye devam etti.

Denizde bir kişinin çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sahilde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, denize girme yasağının vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alındığını belirterek, dalgalı ve tehlikeli deniz şartlarında yasağa mutlaka uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Yunanistan’da Türk mahkumlar cezaevinde isyan çıkarttı cezaevini karıştırdı

O ülkede Türk mahkumlar cezaevine karıştırdı! Ölü ve yaralılar var
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde kadraja giren görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var

Türkiye'nin dev firması çöktü! Milyonlarca kullanıcı etkilendi
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…