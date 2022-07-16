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Yasadışı horoz dövüşüne polis baskını: 46 horoz korumaya alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yasadışı horoz dövüşüne polis baskını: 46 horoz korumaya alındı

Kırıkkale'de 150 kişinin bir araya geldiği dernekte yasadışı dövüştürülen 46 horoz koruma altına alındı.

Kırıkkale'de 150 kişinin bir araya geldiği dernekte yasadışı dövüştürülen 46 horoz koruma altına alındı. Polis ekiplerince yapılan operasyonda, dernek başkanı hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1279. Sokak'taki bir dernekte yasa dışı horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Dernek binası içerisinde özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştürenler ve izleyici olarak bulunan 150 kişi yakalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinde kontrolleri yapılan 46 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan dernek başkanı M.M. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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