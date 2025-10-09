Haberler

Yasa Dışı Kuş Kaçakçılığına Ağır Ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İzmir'den Adana'ya yasa dışı taşınan 247 saka kuşu için 93 bin 676 lira idari para cezası ve 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uyguladı. Şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak kuşlar yeniden doğaya salındı.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İzmir'den Adana'ya yolcu otobüsü ile yasa dışı şekilde 247 saka kuşu kaçıran şahıslara 93 bin 676 lira idari para cezası, 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uygulandığını açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'den Adana'ya yolcu otobüsüyle yasa dışı şekilde taşınan 247 saka kuşu ile ilgili ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Adana Otobüs Terminali'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla, kuşları teslim almaya gelen şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. 4 kafes içinde bulunan saka kuşları için şahsa, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında; 93 bin 676 lira idari para cezası, 1 milyon 778 bin 400 lira tazminat cezası uygulandı. Bitkin haldeki kuşlar, veteriner kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

