Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis reklamlarını teşvik ettiği iddiasıyla soruşturma kapsamında ev hapsine alınan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

Sosyal medyada yasa dışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç hakkında ev hapsi verilmişti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hakkındaki ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

24 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Soruşturma genişletirken Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Ortaçı'ın 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan tensip zaptında Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak! İşte listedeki 45 telefon
img

8 bin yıllık bahçede son hasat
img

Flörtlerinin yaş aralığını söyledi, yeni bir tartışma başladı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHabip Şimşek:

Sen nerdesin edalet.akp MHP seni neresine gömdü.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnderen:

Akpartili yönetimi birde Milli piyango madalyası takıp ödüllendirsinler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımasteng aston:

Agir ceza verilmiyorsa yasa disi kumara tesvik sebebidir.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

mali nin ki kaç gündü, bitti mi onu hiç kimse dillendirmedi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu ( Van Valiliği Açıklaması)? Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu ( Hakkari Valiliği Açıklaması)? Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu ( Bitlis Valiliği Açıklaması)? Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (Şırnak Valiliği Açıklaması)? Yozgat'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (Aksaray Valiliği Açıklaması)? Bayer Leverkusen Salzburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Salzburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Çorum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Çorum'da okul yok mu ( Çorum Valiliği Açıklaması)? Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.