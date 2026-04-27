Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 81 şüpheli adliyeye sevk edildi: Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Gaziantep merkezli 8 ilde 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda yakalanan 81 şüpheli, jandarmada tamamlanan yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcular üzerinden akladıkları tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Gaziantep merkezli 8 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçuna yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

8 aylık teknik takibin ardından 92 adrese eş zamanlı operasyon

Yaklaşık 8 ay süren teknik takibin ardından Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde özel harekat destekli ekipler 92 ayrı adrese yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda dosyada adı geçen 97 şüpheliden 81'i yakalandı. 13 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ederken 3 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi.

Suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana'da kuyumcular üzerinden aklamışlar

Yakalanan 81 şüphenin, yasadışı bahis sitelerinde üyelerin bakiye yükleyebilmesi için banka ve kripto hesapları temin ettiği, suçtan elde edilen tutarların transferine aracılık yaparak yasadışı bahis oynattığı, suçtan elde edilen paraları ise İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana illerinde kuyumculuk yapan 3 esnaf üzerinden akladıkları tespit edildi.

50 milyar TL para hareketi olduğu tespit edildi, 30 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Yapılan eş zamanlı şafak operasyonları çerçevesindeki aramalarda 171 adet banka kartı, 92 adet cep telefonu, 87 adet SIM kart, 33 adet hard disk /bilgisayar, 23 adet USB bellek, 6 adet hafıza kartı, 4 adet tablet ele geçirildi. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 254 banka hesabı ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketi olduğu tespit edildi. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama kapsamında yaklaşık değeri 30,5 milyon TL olan 1 adet otomobil, 130 adet banka hesabı ve 1 adet arsa için el koyma tedbiri uygulandı.

Gaziantep merkezli 8 ilde 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda yakalanan 81 şüpheli, jandarmada tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dosyada ismi geçen şüphelilerden 7'sinin daha önceden farklı suçlardan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı