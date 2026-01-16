Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 18 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, Kırıkkale merkezli İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin üçüncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatlarını kullanarak organize şekilde yasa dışı bahis oynattıkları, elde edilen suç gelirlerini ise kripto para platformları aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 166 adet dijital materyal, 147 adet banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 407 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca yaklaşık 16 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası, 310 bin lira döviz, 3,5 milyon lira değerinde 11 kol saati, 2 kilogram külçe gümüş ile 37 adet yüksek maddi değere sahip tespih ele geçirildi. Aramalarda 6 adet sentetik uyuşturucu madde de bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE