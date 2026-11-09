Yasa dışı bahis faaliyetlerine 7 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli tutuklandı

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Osmaniye merkezli 7 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 milyar 700 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka ve kripto para hesapları temin ederek para transferlerine aracılık ettikleri ve toplam 1,7 milyar TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Osmaniye merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı