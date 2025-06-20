Yargıtay ve Danıştay'a seçilen isimler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım'ın Yargıtay üyeliğine, Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçildi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE YENİ DANIŞTAY VE YARGITAY ÜYELERİ

Buna göre, HSK eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçildi. Ayrıca, HSK eski üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.