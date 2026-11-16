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Yargıtay, Samet Gözüpek'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu

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Yargıtay, Samet Gözüpek'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mahmut Gözüpek'in ölümüyle sonuçlanan davada Samet Gözüpek'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu. Hasan Gözüpek'in müebbet cezası ile Aydın Gözüpek hakkındaki hüküm onandı; dosya yeniden görüşülmek üzere Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Samsun'da Mahmut Gözüpek'in hayatını kaybettiği, aile bireylerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Samet Gözüpek hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozarken, diğer sanıklar Hasan ve Aydın Gözüpek hakkındaki hükümleri ise onadı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda, akrabalar arasındaki gayrimenkul paylaşımı nedeniyle yaşanan husumet sonucu Mahmut Gözüpek'in (32) bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından kaçan Mahmut Gözüpek'i takip eden sanıkların bulunduğu minibüsten açılan ateş sonucu ağır yaralanan Gözüpek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 6 Haziran 2024 tarihinde karar verildi. Mahkeme, sanık Hasan Gözüpek'i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, Aydın Gözüpek ve Samet Gözüpek'e kasten öldürmeye yardım etme suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer mağdurlara yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise sanıkların beraatine karar verildi.

Öldürülen Mahmut Gözüpek'in ailesinin avukatı Giray Güneş, karara itiraz etti. Karara yapılan itirazların Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 17 Ekim 2024 tarihinde esastan reddedilmesinin ardından Av. Giray Güneş söz konusu dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı.

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 22 Ekim 2026 tarihli kararında Samet Gözüpek yönünden hükmü bozdu. Yargıtay, olay yeri görüntüleri ve deliller doğrultusunda Samet Gözüpek'in eyleminin yardım etme kapsamında değil, Hasan Gözüpek ile birlikte suç üzerinde ortak hakimiyet kurarak müşterek fail sıfatıyla değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu gerekçeyle Samet Gözüpek hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası oy birliğiyle bozulurken, dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

Yargıtay, Hasan Gözüpek hakkında kasten öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezası ile Aydın Gözüpek hakkındaki hükmü onadı. Hasan Gözüpek ve müdafiinin tahliye talepleri de reddedildi. Yargılanmanın Yargıtay'ın talebi doğrultusunda Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüşülmeye başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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