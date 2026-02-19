Yargıtay'dan dönen davada karar çıktı

Kayseri'de Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık; Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.Ş. ile birlikte yargılandığı davada 18 yıl hapis cezası alan S.D.; Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya avukatı ile katılan S.D., ele geçirilen uyuşturucu maddeler üzerinde parmak izinin bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti. Savcılık makamı S.D.'nin uyuşturucu ticaretinden yargılanmasını talep ederken mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararı istikametinde S.D.'ye 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmederek, tutukluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı