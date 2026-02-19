Haberler

Yargıtay'dan dönen davada karar çıktı

Yargıtay'dan dönen davada karar çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık; Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık; Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.Ş. ile birlikte yargılandığı davada 18 yıl hapis cezası alan S.D.; Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya avukatı ile katılan S.D., ele geçirilen uyuşturucu maddeler üzerinde parmak izinin bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti. Savcılık makamı S.D.'nin uyuşturucu ticaretinden yargılanmasını talep ederken mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararı istikametinde S.D.'ye 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmederek, tutukluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret