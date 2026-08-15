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Şule Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Şule Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
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Bursa Gemlik'te Özdilek İmam Hatip Lisesi öğretmeni ve eski yönetici Şule Ertürk (42), 4 yıldır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Kız öğrencilerin eğitimine verdiği desteklerle tanınan ve 'Yardımsever Şule Öğretmen' olarak bilinen Ertürk, 20 yıllık meslek hayatında sayısız öğrenciye dokundu. Cenazesi, öğle namazına müteakip Merkez Asım Kocabıyık Camii'nden kaldırılıp Gemlik Yeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğretmenliği kadar yardımsever kişiliğiyle de tanınan, özellikle kız öğrencilerin eğitimine verdiği desteklerle gönüllerde taht kuran Şule Ertürk, uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Özdilek İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan ve bir dönem okul yöneticiliğini de üstlenen Şule Ertürk (42), meslek hayatı boyunca sayısız öğrencinin yaşamına dokundu. Ertürk, eğitimde fırsat eşitliği için gösterdiği çaba ve ihtiyaç sahibi öğrencilere sağladığı destek nedeniyle Gemlik'te "Yardımsever Şule Öğretmen" olarak anılıyordu.

Şule Ertürk'ün vefatı eğitim camiası, öğrencileri ve ilçe halkını derin üzüntüye boğdu. Onu tanıyanlar fedakarlığı, güler yüzü ve yardımseverliğiyle hafızalarda yer ettiğini ifade etti. Merhume Şule Ertürk'ün cenazesi, öğle namazına müteakip Merkez Asım Kocabıyık Camii'nden kaldırılacak. Ertürk, kılınacak cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

4 yıldır amansız hastalıkla mücadele eden 20 yıllık öğretmen Şule Ertürk dualarla son yolculuğuna uğurlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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