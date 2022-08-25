Yardım beklerken gölgesinde oturduğu tır hareket etti, feci şekilde can verdi

ŞIRNAK - Şırnak'ta Namaz Dağı'nda yokuşu çıkamayan tırın şoförü yardım beklerken gölgesinde oturduğu tırın altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre Şırnak'ta Namaz Dağı'ına sabah saatlerinde yük almaya giden bir sürücüsü yokuşu çıkamayınca yük alacağı kişilerden yardım talep etti. Tır şoförü yardım beklerken oğlu ve yanında bulunan diğer bir kişiyle tırın gölgesinde oturdu. Aniden hareket eden tırı gören oğul ve diğer kişi kaçıp canlarını kurtarırken tır sürücüsü feci şekilde can verdi. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla birlikte durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.