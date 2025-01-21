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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

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Yaralılar için sahra hastanesi kuruldu

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Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yangına müdahale edilirken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri bu hastanede gerçekleştiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor. Bazı tatilciler de Kartalkaya'dan ayrılıyor. Ailesiyle yola çıkan bir tatilci, "Biz farklı bir oteldeydik. Yangını gördük. Ben ilk başta kavga oluyor zannettim, dumanları görünce yangın olduğunu anladım. Camdan atlayanları da gördük. Ondan sonra da hemen aşağı indik" dedi.

Yaralılar için sahra hastanesi kuruldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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