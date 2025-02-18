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Yaralı Tilki Gaziantep Jandarması Tarafından Kurtarıldı

Yaralı Tilki Gaziantep Jandarması Tarafından Kurtarıldı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, devriye sırasında yaralı halde bulduğu tilkiyi hayvanat bahçesi rehabilitasyon merkezine teslim etti.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, devriye sırasında yorgun ve yaralı halde bulduğu tilkiyi Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), İslahiye ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında doğada yorgun ve yaralı halde bir tilki fark etti. Jandarma ekipleri yaralı ve yorgun tilkiye koruma altına aldı.

Ekipler daha sonrasında ise yaralı tilkiyi tedavisi yapılarak tekrar doğaya kazandırılmak üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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