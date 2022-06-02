Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı Yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı kuşu, tedavi edilmek üzere Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirildi.

Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı

SİİRT - Yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı kuşu, tedavi edilmek üzere Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirildi.

Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Limak Alkumru Barajı'nda bahçıvanlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gece balıkçılı kuşunun Siirt Üniversitesi Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanmasıyla tekrardan bulunduğu bölgede doğaya salınacağı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İHA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İHA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İHA kurumudur.
title