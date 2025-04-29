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Yaptırdığı dövmeyi beğenmeyince stüdyoya kurşun yağdırdı

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İstanbul Esenyurt'ta yaptırdığı dövmeyi beğenmeyen bir şahıs, dövme stüdyosuna kurşun yağdırdı. Cep telefonuyla o anları kaydedip iş yerinin sahibine gönderen şahsın karıştığı başka bir olay nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Esenyurt'ta dövmesinin kötü yapıldığını öne süren bir şüpheli, dövme stüdyosuna kurşun yağdırdı. O anları cep telefonu ile kaydettirerek iş yeri sahibine gönderen şüphelinin, daha önce karıştığı başka bir olay sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olay, 1 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koluna yapılan dövmeyi beğenmeyen İsmail Y., telefonla dövmeciyi arayarak tehdit etti. Telefon görüşmesinin ardından kapüşon ve maske takarak dövme stüdyosunun önüne gelen İsmail Y., iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

SALDIRI ANINI KAYDEDİP İŞ YERİ SAHİBİNE GÖNDERDİ

Şüpheli, dövme stüdyosunu kurşunladığı anları da başka bir kişiye cep telefonu ile kaydettirerek, iş yeri sahibine gönderdi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmalarının ardından kimliği tespit edilen İsmail Y.'nin, karıştığı başka bir suç sebebiyle polise yakalandığı ve çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Yaptırdığı dövmeyi beğenmeyince stüdyoya kurşun yağdırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

İŞTE AKP İŞTE MUZ CUMMİRYETİMİZ MEEE MEEE MEEE..ANLADINIZ DİMİ

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Ülke öyle bir hale geldi ki, birini tutukladıklarında şaşırıyorum.

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Haber YorumlarıSoner tekin:

Texas 2

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Haber YorumlarıHaberler.com .:

Bir AKP'li olarak söylüyorum sırf bu yüzden oy vermeyi düşünüyorum adalet çökmüş durumda bir insanın 40 tane suç kaydı var hala sokakta geziyor

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Haber YorumlarıHaberler.com .:

Gazete haberi okudum geçen yilin ,dede ile torun restoran dan çıkarken torun yanlış arabaya biniyor dede bu arada hesap ödüyor, arabasına bindiği adam saçından tutarak dışarı çıkarıyor dede de sinirleniyor kavgaya tutuşuyorlar dedeyi yumrukla öldürüyor Yani bir insan arabasına yanlışlıkla binen çocuğu döver mi saçından tutup dışarı atar mı ülke ne hale geldi

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