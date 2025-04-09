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Adana'da Salih Usta isimli bir kişi satmaya hazırlandığı tavuk döneri hijyen koşullarından uzak şekilde tanıttığı videosuyla tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeye 42 bin 76 lira ceza kesti.

Adana'da Salih Usta isimli bir kişinin sosyal medyada paylaştığı tavuk döner videosu, hijyen kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle büyük tepki topladı.

TEZGAHA AYAKKABILARIYLA ÇIKTI

Videoda, eldiven takarak dönerin "temiz ve güvenli" olduğunu iddia eden usta, döner tezgahına ayakkabılarıyla çıkarak hijyen algısını tamamen zedeledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken kullanıcılar, "Hijyen bu mu?", "Bunu izleyince iştahım kaçtı" gibi tepkilerle duruma sert eleştirilerde bulundu.

42 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme sonucunda asgari teknik ve hijyen koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle işletmeye 42 bin 76 lira ceza kesti.

Yaptığı rezilliği şov diye sunan dönerciye tepki yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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