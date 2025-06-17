Kamera kayıttaydı! Sığınmacı kadın, yaptığı rezilliğin bedelini ağır ödedi

Kamera kayıttaydı! Sığınmacı kadın, yaptığı rezilliğin bedelini ağır ödedi
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Kamera kayıttaydı! Sığınmacı kadın, yaptığı rezilliğin bedelini ağır ödedi
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ABD'de bir sığınmacı kadın, sarılma bahanesiyle yaklaştığı bir adamın kolyesini çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalanan kadın, Amerikan yetkililer tarafından sınır dışı edildi.

ABD'de yaşanan olayda, bir sığınmacı kadının sarılma bahanesiyle yaklaştığı bir adamın boynundaki zinciri çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası hızla harekete geçen güvenlik birimleri, kadını yakalayarak sınır dışı etti.

BİR ANLIK DALGINLIKTAN FAYDALANIP...

Görüntülerde kimliği açıklanmayan bir kadının sokakta yürüyen bir erkeğin yanına gelerek sarılmak istediği görülüyor. Adamın şaşkın bakışları arasında tuhaf hareketler sergileyen kadın, bir anlık dalgınlıktan faydalanarak kolyeyi çalıp olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden adam polise başvurdu.

APAR TOPAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Kadın, yakalanmasının ardından hızlı bir süreçle sınır dışı edildi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Suç işleyen hiç kimse statüsüne bakılmaksızın cezasını çeker. Sığınmacı olmak, hukukun üstünde olmak anlamına gelmez" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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