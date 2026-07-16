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Gözaltına alınan yapımcı Mehmet Fatih Aksoy Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi

Gözaltına alınan yapımcı Mehmet Fatih Aksoy Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örneği verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren Aksoy, jandarma ekibi tarafından tekrar götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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