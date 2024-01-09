Yapay Zeka Şirketi CEO'su, 4 yaşındaki oğlunu öldürdü
Hindistan'da bir yapay zeka şirketinin CEO'su Suchana Seth, oğlunun cesedinin bavulunda bulunmasının ardından tutuklandı. Olayın, Seth'in boşandığı eşine oğlunu göstermediği iddiaları üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor. Seth'in, oğlunu öldürdükten sonra cesedini bavula koyup Bengaluru şehrine götürmek isterken yakalandığı belirtiliyor.
Hindistan'da Bengaluru merkezli bir yapay zeka şirketininCEO'su olan Suchana Seth, oğlu Goa'nın cesedinin bavulunda bulunmasından tutuklandı.
Polis, gözaltına alınan Seth'nin boşandığını eşine oğlunu göstermediğini söyledi.
İddiaya göre dehşet verici olay, 7-8 Ocak gecesi Kuzey Goa'nın Sinquerim beldesinde bulunan birapart otelde meydana geldi.
Seth'in, oğlunu öldürdükten sonra çocuğun cesedini bavula koyup çağırdığı taksi ile Bengaluru şehrine götürmek isterken yakalandı.
Seth, 2020'deki boşanma sürecinden sonra mahkeme tarafından çocuğunun babasıyla pazar günleri buluşmasına izin vermesi gerektiği belirlenmişti. İddiaya göre, bu anlaşmaya uymuyordu. Çift, 2010'da evlendikten sonra 2019'da çocukları dünyaya geldiği belirtildi.
Seth, otel görevlilerine Bengaluru şehrine gideceğini söyleyip kendisine taksi çağırmalarını istedi. Oğlunun cesedini içine koyduğu bavulla hastaneden çıkış yaptı.
Otelin temizlik görevlileri, kaldığı oteli temizlerken yatak üzerinde kan lekeleri görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Seth'i bindiği taksiyi takip ederek gözaltına aldı.
Çocuğun cesedi babasına teslim edilirken, Seth'in cinayeti neden işlediği bilinmiyor.