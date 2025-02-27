Hastaya yanlış kan takarak ölümüne neden olan hemşire ilk kez hakim karşısına çıktı

Nevşehir'de hastaya yanlış kan vererek ölümüne neden olan hemşire Menekşe Y., ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan hemşire, "Olayda herhangi bir kastım yok. Sadece hasta odalarını karıştırdım" dedi.

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz yargılanan Hemşire Menekşe Y. ile birlikte ölen Emine Ekinci'nin oğlu ve kızı katıldı. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, 'Yanlış kan verilmesi sonucu maktulün öldüğü sonucuna oy birliği ile karar verildiği' belirtildi. İlk kez hakim karşısında savunma yapan Hemşire Menekşe Y. ifadesinde, "Leyla A.'ya takılması gereken kanı yanlışlıkla Emine Ekinci'ye taktım. Olayda herhangi bir kastım yok. Sadece hasta odalarını karıştırdım" dedi. Menekşe Y. ifadesinde, "Sabah doktor ile birlikte hastaları gezdik. Daha sonra doktor bey Emine Ekinci'ye potasyum vermemizi, Leyla A.'ya da kan vermemizi söyledi. Ben de daha sonra kan talep işlemlerini prosedüre uygun şekilde talep ettim. Kan üzerinde gerekli tüm incelemeleri yaparak kanı teslim aldım. Leyla A.'nın odasına gitmem gerekirken Emine Ekinci'nin odasına giderek, hem hastaya hem de hasta yakınına bilgilendirmede bulundum ve üzerinde Leyla A.'ya ait olan kan transfer formunu Emine Ekinci'nin yakınına imzalattım. Hasta yakınını da beni uyarmadı. Kan nakil işlemine başladıktan sonra odadan ayrıldım. 5-10 dakika sonra hasta yakınının çağırması üzerine odaya tekrar gittim. Gittiğimde hasta fenalaşmış ve kalbi durmuştu. Hemen mavi kod verdik ve sağlık personeli olarak yapmam gereken tüm işlemleri yaptım. Daha sonra hasta yoğun bakım doktorları tarafından yoğun bakım servisine alındı. Ben yanlış kan taktığımı yoğun bakım servisinden, ortopedi servisine dönünce öğrendim" dedi. Duruşmada hazır bulunan Emine Ekinci'nin kızı Hicran Çelik de ifadesinde; olay günü annesinin yanında refakatçi olarak bulunduğunu ve hemşire Menekşe Y.'nin savunmasını kabul etmediğini söyledi. Çelik, "Hemşire Menekşe Y. kan transfer işlemini gerçekleştirmeden önce bana bir takım evraklar imzalattı. Ne imzaladığıma bakmadım. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. Duruşmada Menekşe Y.'nin tutuksuz yargılanmasına ve bir sonraki duruşmanın 20 Mart tarihin görülmesine karar verildi.

2023 yılı Ağustos ayında Nevşehir Devlet Hastanesinde yaşanmıştı. Kırık bacağından ameliyat olan Emine Ekinci (75), ameliyat sonrası ortopedi servisine alındı. İddiaya göre, ameliyat sonrasında hastaya sağlık personeli tarafından bir başka hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan ve kalbi duran kadına ilk müdahale serviste yapıldı. Emine Ekinci daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - NEVŞEHİR