Beyoğlu'nda yankesicilik ile cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde yankesicilik yöntemi ile cep telefonu çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce, 17 Ekim 2025 tarihinde Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığının belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İncelemeler sonucu 2 şüpheli şahsın banklarda oturan mağdurun yanına geldiği, bir şüphelinin dikkat dağıttığı esnada diğer şüphelinin yankesicilik yaparak cep telefonunu çaldığı belirlendi. Şüphelilerin çaldığı cep telefonu ile fotoğraf çektikleri de tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen H.Y.(30) ile O.L.(26) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL