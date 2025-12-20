Haberler

Beyoğlu'nda yankesicilik ile cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde yankesicilik yöntemi ile cep telefonu çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce, 17 Ekim 2025 tarihinde Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığının belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İncelemeler sonucu 2 şüpheli şahsın banklarda oturan mağdurun yanına geldiği, bir şüphelinin dikkat dağıttığı esnada diğer şüphelinin yankesicilik yaparak cep telefonunu çaldığı belirlendi. Şüphelilerin çaldığı cep telefonu ile fotoğraf çektikleri de tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen H.Y.(30) ile O.L.(26) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
title