Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı

Son dönemlerde artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Zeytinburnu'nda bir araç geri geri giderken diğer araca çarptı. Taraflar arasındaki sözlü münakaşa kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken bir şahıs, yanında kadınlar olmasına rağmen tartıştığı kişinin boğazına bıçak dayadı. Araya kadınlar girip şahsı son anda engellerken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.