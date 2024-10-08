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Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı

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İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen kaza sonrası taraflardan biri, yanında kadınlar olmasına rağmen bıçak çekip, tartıştığı kişinin boğazına dayadı. Araya kadınlar girip şahsı son anda engelledi.

Son dönemlerde artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Zeytinburnu'nda bir araç geri geri giderken diğer araca çarptı. Taraflar arasındaki sözlü münakaşa kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken bir şahıs, yanında kadınlar olmasına rağmen tartıştığı kişinin boğazına bıçak dayadı. Araya kadınlar girip şahsı son anda engellerken o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Zeytinburnu İstanbul Güvenlik 3-sayfa Güncel Kaza

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